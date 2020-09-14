شريف مدكور عن حمو بيكا: كنت فاكره شخصين

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رنا صلاح الدين - وجه الإعلامي المصري شريف مدكور سؤالًا طريفًا لجمهوره عن مطرب المهرجانات حمو بيكا.
شريف مدكور كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "مَش قصدي أي سخرية أو تريقة بس أنا كنت فاكر إن حمو بيكا شخصين واحد اسمه حمو والآخر بيكا!!! في حد كان فاكر كده؟".
شريف مدكور وحمو بيكا
يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا كان قد احتفل بزفافه مؤخرا، وحضر الحفل أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.
حمو بيكا
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، وهي من نوع "رانج روفر"، وحرص على تزيينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".
وترددت الأقاويل أن بيكا أهدى زوجته هذه السيارة والذي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.
حمو بيكا
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