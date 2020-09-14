فن ومشاهير

شريف مدكور عن حمو بيكا: كنت فاكره شخصين

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رنا صلاح الدين - وجه الإعلامي المصري شريف مدكور سؤالًا طريفًا لجمهوره عن مطرب المهرجانات حمو بيكا.

شريف مدكور كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "مَش قصدي أي سخرية أو تريقة بس أنا كنت فاكر إن حمو بيكا شخصين واحد اسمه حمو والآخر بيكا!!! في حد كان فاكر كده؟".

4c69a23c14.jpgشريف مدكور وحمو بيكا

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا كان قد احتفل بزفافه مؤخرا، وحضر الحفل أهالي العروسين والأصدقاء المقربين أيضًا، وأحيا الحفل كل من الفنان حسن شاكوش والمطرب الشعبي محمود الليثي.

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cf98b01706.jpgحمو بيكا

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة حفل زفاف حمو بيكا، وهي من نوع "رانج روفر"، وحرص على تزيينها بالورود من الأمام ومن الخلف أيضًا مع كتابة باللغة الإنجليزية اسم "Bika".

وترددت الأقاويل أن بيكا أهدى زوجته هذه السيارة والذي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه.

e5122857d0.jpgحمو بيكا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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