نجل أصالة يوجه رسالة مؤثرة لها: يقتلني ذهابك للعمل وانتي لا تزالين مجروحة

رنا صلاح الدين - وجه خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة، رسالة مؤثرة إلى والدته، عبر خلاله عن شدة حبه لها، وتقديره لكل ما تعانيه.

نجل أصالة كتب في رسالته لها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "ماما، لقد حملتي الهم طيلة حياتك، أتمنى لو كان باستطاعتي الاهتمام بك كما تفعلين مع عائلتك، تمتلكين أنقى روح، ويقتلني ذهابك للعمل كل يوم وأنا أعلم أنك لا تزالين مجروحة".

وأضاف: "ولكنني سأظل دائما هنا أذكرك كم أنتي مهمة، تمتلكين أنقى قلب في العالم يا أمي فحتى في أكثر أوقاتنا ظلاما تظلي تذكرينا بحجم النعم التي نمتلكها ولم يقف أحد معي في شدتي سواك يا أمي".

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وأكمل: "ورغم كل الصراعات التي تخوضيها لا زال بإمكانك اعتصار قلبك لتطرحي أعظم ألبوم غنائي سمعته في حياتي وأنا أعي ما أقوله جيدا، لا أستطيع أن أوفيكي ما علمتيني إياه، أنت أكثر شخص عطوف أعرفه يا ملاكي".

واختتم كلامه، بقوله: "أتمنى لو كان باستطاعتي تدفئتك وانتشالك من كل برودة هذا العالم، لأن هذا ما كنتي تفعليه لنا طيلة حياتك، وهذا وقتي لأفعل مثلك، أعلم بأي ضغط تشعرين، ولكنني أعلم أنني سأبذل ما في وسعي لأطبق ما علمتيني إياه لتكوني فخورة بنتيجة تربيتك، فخور بكي يا ملكتي".