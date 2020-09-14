فيديو| جوهرة في وصلة رقص مثيرة على أنغام محمد رمضان "يا حبيبي"

رنا صلاح الدين - شاركت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت جوهرة وهي تحيي إحدى حفلات الزفاف بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية "يا حبيبي"، التي طرحها النجم محمد رمضان مؤخرًا وشاركه فيها الفنان العالمي ميتر جيمس.
وكان ميتر جيمس قد كشف مؤخرا إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام فقط.
وأضاف أنه تقابل مع محمد رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي، لافتا إلى أنهما سجلا الأغنية منذ فترة.
وظهرت جوهرة في فيلم "الفلوس" الذي قام ببطولته النجم تامر حسني، وشارك فيه كل من الفنان خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام.
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