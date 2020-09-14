فيديو وصور.. لعنة "رقصة فلويد" تُصيب آشلي بانجو

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/9/14 04:12 م بتوقيت أبوظبي
تعرض الراقص البريطاني آشلي بانجو إلى حملة عنصرية شرسة، بعد تقديمه رقصة مستوحاة من حركة "Black Lives Matter- حياة السود مهمة"، في برنامج Britain’s Got Talent.
وتلقى التليفزيون البريطاني ما يقرب من 15 ألف شكوى منذ بث الرقصة المنددة بالعنصرية لفريق Diversity، والتي استمدت الإلهام من حادث قتل المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، والمظاهرات التي اجتاحت أمريكا عقب وفاته.
وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قام الراقص الرئيسي للفريق آشلي بانجو بشخصية جورج فلويد، إذ شوهد مثبتًا على الأرض بينما بقية طاقم الرقص حوله، وفي الخلفية تصدو أنغام قصيدة The Great Realisation.
واشتكى كثير من المشاهدين الرقصة بصفتها سياسية أكثر مما ينبغي بالنسبة لليلة سبت عادية ترفيهية، إلا أن التلفزيون البريطاني دعم الأداء الراقص مؤكدًا أنه يفتح الباب لمناقشة قضية مهمة ويطابق قوانين المشاهدة العائلية.
ورد "بانجو" على حسابه الشخصي عبر "أنستقرام" بقوله: "لقد أردت أن أقوم بهذا الفيديو للحديث عن بعض القضايا، لقد كان أسبوعًا جنونيًا وكنت هادئًا خلاله ولكن حان الوقت للحديث عن بعض الأمور المهمة".
وتابع: "لقد تعرضت لانتهاك وتهددات عنصرية وأمور قبيحة كثيرة منذ قيامي بالرقصة، ولن أمنح هذه الأمور أهمية أكثر مما تستحق، ولكن كل العنصرية والقبح الذين تعرضت لهم يؤكدون أهمية تواجد وتقديم مثل هذه العروض، العنصرية أمر حقيقي تمامًا خاصةً بعد عرضي الأخير".
وتحدث بقية طاقم الرقص عن تلقيهم رسائل كراهية وحملات هجوم بل ومقالب أيضًا منذ قيامهم بالرقصة على التليفزيون وحتى الآن.
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