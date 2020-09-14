محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة مها أحمد عن تعرض منزلها للغرق، مشيرة أنها لا تعلم المصدر الذي تسربت منه المياه. ونشرت مها أحمد صورًا لمنزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "ربنا كريم الحمد لله". كما كتبت مها في منشور آخر: "بيتي غرق مايه ومش عارفين إيه السبب، سترك يا رب". الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مها أحمد تكشف عن تعرض منزلها للغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.