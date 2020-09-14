أدهم نابلسي يجتاز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "مش عيب"

حقق الفنان أدهم نابلسي، بأغنيته الجديدة "مش عيب"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:مازن ضاهر، ألحان:أدهم نابلسي، توزيع:جوزيف ديمرجيان، ويقول مطلعها"أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع حتى يفتِّش عن سعادةهيي، أصلا جنبو من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبو مش عيب إنو نغلط بوجهات النظر نختلف مين المتصالح مع حالو وقادر بالغلط يعترف كلنا في عنا ذنوب".
تأتي الأغنية ضمن مسلسل "من الآخر" ، من بطولة:"معتصم النهار، ريتا حايك، سينتيا صموئيل، بديع أبو شقرا، جهاد سعد"، ومن تأليف:إياد أبو الشامات، إخراج:شارل شلالا.
يذكر أن آخر إصدارات نابلسي الغنائية، كانت من خلال كليب أغنية "هذه إنت وهذا أنا"، الذي حصد أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:وألحان:أدهم نابلسي، توزيع:ريد رامب.
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