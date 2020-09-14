تراند اليوم : هكذا إحتفلت إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني بعيد زواجهما – صور

في أجواء احتفالية مزينة بالورود والتورتة، احتفلت الممثلة إسراء عبد الفتاح بذكرى زواجها الثالثة من الممثل حمدي الميرغني.

ونشرت إسراء عبد الفتاح صورة من هذا الاحتفال وعلقت كاتبة: “كل سنة و انت حبيبي????”.

‎‎

Advertisements

شاركت إسراء عبد الفتاح في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحي من المسلسل الشهير‎ ‎‎”The golden girls”‎، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث ‏تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية‎.‎

‎”‎سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة ‏أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، ‏وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين‎.‎

كما حمدي الميرغني شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “2 في الصندوق” من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ أوس أوس، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، رحاب الجمل وإبرام سمير.