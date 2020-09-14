تراند اليوم : هتوحشني ياطيب .. وفاة عم الفنان علي ربيع – صورة

أعلن الممثل على ربيع عن وفاة عمه طالبا من جمهوره الدعاء له.

نشر علي عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram صورة مجمعة لعمه، وعلق عليها كاتبا: “البقاء لله توفى عمي، في الجنة إن شاء الله، سلملي على أبويا، هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة”.

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من ناحية آخرى أوشك كل من علي ربيع ومحمد عبد الرحمن على الانتهاء من فيلم “الخطة العامية” الذي يشتركان في بطولته سوياً.

فيلم “الخطة العامية” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

كما يعرض لعلي ربيع حاليا عمل مسرحي جديد بعنوان “صباحية مباركة” مع كل من الفنان أشرف عبد الباقي ومحمد أسامة “أوس أوس”.