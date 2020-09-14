تراند اليوم : منزل مها أحمد يتحول لبركة مياه – إتفرج

شرت الفنانة مها أحمد صورة من بيتها تظهر دمار الأرضية الباركيه بعد تعرض المنزل للغرق!

أعلنت مها أحمد الخبر عبر حسابها بتطبيق Instagram كاتبة: “بيتي خرب ماية ومش عارفين ايه السبب، سترك يارب”.

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وكتبت مها تعليقا على الصور عبر حسابها بتطبيق Instagram: “ربنا كريم. الحمد لله”.

وكانت مها أحمد قد شاركت في مسلسل “رسايل” مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.