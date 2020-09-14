دينا تكشف تفاصيل إصابتها وعمليتها الجراحية: "كنت بطبخ"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة دينا، تفاصيل إصابتها في يدها، التي اضطرتها للخضوع لعملية جراحية، إضافة إلى إصابة نجلها "علي" في إصبعه.

وقالت دينا، من خلال برنامج "et بالعربي":"الحقيقة هي حاجة غريبة، أنا وإبني ماشيين كل واحد رافع صباعو، كنت بطبخ عادي ودخلت السكينة في إيدي".

وأضافت:"وبالنسبة لإبني علي كانت البرفيوم بتاعته مكسورة شوية وهو بيشيل الزجاج جرح إيده وإتخيط".

وتابعت قائلة:"لكن أنا كان الجرح أصعب وإضطروا يدوني بنج علشان يخيطو مكان الجرح، وفعلاً هي صدفة غريبة إننا ننصاب بالوقت نفسه، والحمدلله إحنا بألف خير وشكراً للجميع".

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وخاضت الفنانة دينا الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

وشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عبدالرازق، وحسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وظهرت دينا أيضًا في مسلسل "بت القبايل"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وضم كوكبة كبيرة من النجو من بينهم الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومنة فضالي ومحمود عبد المغني ومدحت تيخا.