رنا صلاح الدين - احتفلت نجمة "مسرح مصر" الفنانة إسراء عبد الفتاح بعيد زواجها الثالث من الفنان الكوميدي حمدي الميرغني.
ووجهت إسراء رسالة رومانسية إلى زوجها، حيث نشرت صورة تجمعها به وظهرا الاثنان في قمة سعادتهم، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوازنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".
تزوجت إسراء عبد الفتاح من حمدي الميرغني عام 2017 بحضور كوكبة من نجوم الفن وفريق عمل "مسرح مصر" على رأسهم النجم أشرف عبد الباقي.
يذكر أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، شاركوا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال ظهورهم كضيوف شرف في مسلسل "سكر زيادة"،بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد زواجها الثالث.. وتوجه رسالة لـ حمدي الميرغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.