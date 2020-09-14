إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد زواجها الثالث.. وتوجه رسالة لـ حمدي الميرغني

رنا صلاح الدين - احتفلت نجمة "مسرح مصر" الفنانة إسراء عبد الفتاح بعيد زواجها الثالث من الفنان الكوميدي حمدي الميرغني.

ووجهت إسراء رسالة رومانسية إلى زوجها، حيث نشرت صورة تجمعها به وظهرا الاثنان في قمة سعادتهم، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوازنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".

تزوجت إسراء عبد الفتاح من حمدي الميرغني عام 2017 بحضور كوكبة من نجوم الفن وفريق عمل "مسرح مصر" على رأسهم النجم أشرف عبد الباقي.

يذكر أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، شاركوا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال ظهورهم كضيوف شرف في مسلسل "سكر زيادة"،بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.