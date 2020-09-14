بصورة نادرة.. رانيا فريد شوقي تكشف سرا عن والدها الراحل

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي جمهورها بصورة نادرة لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي.
فريد شوقي ظهر في الصورة وهو يلغب رياضة "البوكس"، لتكشف رانيا سرا عنه، وهو أنه كان يهتم بممارسة أنواع مختلفة من الرياضة.
الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "الرياضة بالنسبة له كانت أساسية البوكس والسباحة والشيش والكورة".
وكانت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي قد أحيت ذكرى رحيل والدها، في شهر يوليو الماضي، بصورة له برفقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.
وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة بقولها: "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للأسف المشروع لم يتم".
وأضافت: "النهاردة الذكري ٢٢ لوفاة ابويا اطيب واحن اب وحشتيني اوي اوي الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة".
وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تمنوا لهما الرحمة والمغفرة.
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