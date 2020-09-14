عمرو محمود ياسين يعلق على هجوم خالد النبوي: "وقعت في فخ التعميم"

رنا صلاح الدين - علق الفنان عمرو محمود ياسين، على الانتقادات والهجوم الذي تعرض له النجم خالد النبوي من قبل الممثل السوري يزن السيد.

واتهم يزن السيد الفنان خالد النبوي بالغرور وعدم مصافحته لأحد بسبب نجوميته التي يحظى بها، وذلك خلال تعامله معه في مسلسل "ممالك النار".

ونشر ياسين الفيديو الذي تحدث فيه السوري عن خالد النبوي خلال لقائه مع الإعلامي هشام حداد، وعلق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

وأضاف:"يكفي أنك أسأت لكل فنان مصري ووقعت في فخ التعميم وأظهرت روح سيئة تجاه فناني مصر بسبب تجربة شخصية".

وتابع قائلًا:"أكاد أجزم أنك أسأت فيها الفهم وخصوصا أنك تمتلك روح عدائية وتبدو غير قادر على ضبط زمام نفسك.. مع حبنا واحترامنا لفناني سوريا وقد التقيت بالعديد منهم وكانوا قمة في الذوق والأدب والروح الطيبة، بالإضافه أن الفنان خالد النبوي هو فنان محترم وقيمة كبيرة ما كان ينبغي أن تسيء إليه".

Advertisements

عمرو محمود ياسين

وكان قد قال يزن في برنامج "راحت علينا":"حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو".

وأضاف:"في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد".

وتابع حديثه قائلًا:"نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا.. أخلاقنا أحسن من الفنانين المصريين بكتير، نجوم سوريا مش بيتعاملوا بالطريقة دي إطلاقًا".