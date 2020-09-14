محمد صبحي يرفض تجسيد شخصية "طبيب الغلابة": هذا الفنان هو الأنسب

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد صبحي عن موقفه من تجسيد شخصية الطبيب محمد مشالي الشهير بـ "طبيب الغلابة" في عمل فني، وذلك بعد ترشيح الفنانة وفاء عامر له.

صبحي قال، خلال استضافته في برنامج "عين أون لاين" على قناة "الحياة": "وفاء عامر ياما رشحتها في أعمال، فهي بتردلي ده إنها ترشحني، فشيء كويس".

وأضاف: "أنا أعرف الدكتور مشالي كويس جدًا، ومتابعه في كفاحه ونضاله، اللي مش ممكن تلاقي له مبرر في هذا العصر اللا إنساني".

وتابع: "ولكن أنا من رأيي من حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب كشخصية، لكن كروح وعقل أنا أحب ألعبه وأعمله، لأن الراجل ده لازم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود كونه يساعد الغلابة، وإلا يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب".

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لطفي لبيب وطبيب الغلابة

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد رشحت الفنان محمد صبحي لبطولة مسلسل "طبيب الغلابة"، الذي يتناول قصة حياة الطبيب الراحل محمد مشالي الشهير بـ "طبيب الغلابة".

وفاء عامر قالت في تصريحات سابقة: "أرى أن صبحي هو الأقرب للراحل الدكتور محمد مشالي من حيث الشكل والجوهر".

وتابعت: "محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم الإنسانية، ولذلك فصبحي سيكون الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور".