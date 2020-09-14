بالصور.. إنجي المقدم تستعيد ذكرياتها في المرحلة الجامعية

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية إنجي المقدم ذكرياتها في المرحلة الجمعية، بمجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة المصرية ظهرت في الصور بجسد أنحف، بينما لم تظهر ملامح وجهها بوضوح، حيث كانت ترتدي نظارة شمسية على عينيها.

إنجي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "مرة من المرات لما كنت أصغر، في يوم من ذات الأيام في الجامعة".

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما.