تعليقا على سخريته منه.. محمد رمضان: أحمد الفيشاوي اعترف أنه نمبر 2

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري محمد رمضان على استعداد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنيه “نمبر 2″، والتى تعد سخرية من أغنية رمضان “نمر وان”.

رمضان قال، خلال استضافته في برنامج “بالعربي The Insider”: “محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم لكل شخص في الحياة وفي كل مجال، لأنها تمثل النجاح فما نقدرش نتريق على نمبر وان”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق للفيشاوي والأغنية تبقى فعلا نمبر 2، وأغنية نمبر 2 هي اعتراف رسمي منه للعالم كله”.

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وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف من قبل أن أغنية “نمبر 2” التي يستعد لطرحها تعتبر إسقاطًا على أغنية “نمبر 1” للفنان محمد رمضان وسخرية منها بنسبة 100%.

وأضاف أن فكرة الرد الكوميدي بأغاني الراب موجودة منذ السبعينيات وليست جديدة، لافتا إلى أنه بعد “نمبر 2” سوف يطرح أغنيتين، ثم سيطرح ألبومًا غنائيًّا.

وأغنية "نمبر 2" من كلمات «تي» T وألحان وزة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.