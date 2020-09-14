فادي خفاجة للمخرجين والمنتجين: أتحداكم بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري فادي خفاجة رسالة للمخرجين والمنتجين، وذلك بعد انصرافهم عن عرض أدوار عليه في أعمال فنية.

فادي كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "طيب إيه يا مخرجين ومنتيجن مصر لو العبد الله بعد العمر ده كله، مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين الي يشتغل يا أولاد المهنة والأصول".

وأضاف: "ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم.. والعدل.. ومطرح مترسي ندوقليها".

فادي خفاجة

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وفادي خفاجة ممثل مصري من مواليد 1982، انطلق من مسلسل "يوميات ونيس" في دور "شرف الدين".

شارك فادي خفاجة بعد ذلك في عدة أعمال فنية، كان آخرها مسلسل "الاختيار"، والذي عرض فس شهر رمضان الماضي، ومسلسل "قوت القلوب"، والذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وفادي خفاجة لديه أخان يعملان في المجال الفني أيضا، هما هادي خفاجة، وشادي خفاجة.