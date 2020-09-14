فيديو| عمر خورشيد يتبرع بـ 25 سم من شعره لمستشفى سرطان الأطفال

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان عمر خورشيد، عن تبرعه بجزء من شعره لمستشفى سرطان الأطفال 57357. ونشر عمر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر من خلاله وهو يحمل "الضفيرة"، الذي قصها من شعره. وعلق خورشيد على الفيديو الذي نرشه قائلًا:" تم التبرع ب ٢٥ سم لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٨". Advertisements وأضاف:"اتمنى اكون السبب في إسعاد طفل.. و اتمنى القادر يقلدني لعلة أضعف الايمان". شارك عمر خورشيد ، في عددًا من الأعمال السينمائية من بينها "ركلام، ما تيجي نرقص، كاريوكي"، وهو نجل الفنانة علا رامي، ومتزوج من الفنانة ياسمين الجيلاني.

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