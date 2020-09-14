شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير "البحارة" لـ كيلى جينر تحقق 3.2 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور عدة أيام على استعراض نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر الصورة الأولى من جلسة التصوير المذهلة التى ظهرت بها مؤخرا وأٌطلق عليها جلسة تصوير البحارة إلا أن تفاصيل هذه الجلسة وكواليس تصويرها تشغل بال الملايين من شتى أنحاء العالم، خاصة أن هذه الجلسة كانت بهدف الترويج لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها .

ولأن كيلى جينر تسعى دائما لمشاركة محبيها ومعجبيها بأدق التفاصيل الخاصة بحياتها، قررت جينر الكشف عن مقطع فيديو وصلت مدته الى 6.56 دقيقة على "يوتيوب " يظهر الكثير من التفاصيل بدأ من وصول جينر لمكان التصوير و خضوعها لعمل الماكياج و العناية بالشعر وصولا لارتداء ملابس البحارة و خضوعها لجلسة تصوير مميزة وخاطفة للأذهان .

وما لفت الأنظار أن الفيديو الذى نشرته كيلى جينر على "يوتيوب " منذ عدة أيام استطاع أن يحقق 3.2 مليون مشاهدة على " يوتيوب " وهو رقم ضخم .

يذكر أنه بمجرد أن نشرت كيلى جينر الصورة الأولى لجلسة التصوير الخاصة بمجموعة مساحيق التجميل الخاصة بها " Kylie Cosmetics Summer Sailor Collection " توقع الكثيرون أن جينر قررت أن تنحت الـ look الخاص بسيلينا جوميز و الذى ظهرت به فى كليبها الأخير "Ice Cream" حيث ظهرت النجمتين بـstyle الـ " " Sailor Bikini Look ".

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