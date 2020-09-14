شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز يظهر مجددا خلال تدريباته الصباحية بواسطة الدراجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم بروس ويلز للظهور من جديد، وذلك بعدما ظهر خلال أكثر من صورة أثناء ممارسة التدريبات الصباحية التى يقوم بها خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل حين أضاف أن النجم ذى الـ65 عاما يحاول البقاء فى قمة النشاط والحيوية بواسطة الاستعانة بدراجة يسير بها يومياً.



بروس ويلز

من ناحية أخرى خطفت الممثلة الشابة سكوت ويلز ابنة الثنائى بروس ويلز وديمى مور الأنظار أثناء توجهها للتسوق مؤخراً مثلما كشف تقرير في موقع ديلي ميل رصد فيه الممثلة الشابة التي تبلغ من العمر 28 عاماً اثناء ارتدائها كمامة وفستان مصمم بأجواء الخمسينات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كما أوضح التقرير، ويأتي ذلك بعدما نشرت سكوت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام وهي تحتفل بعيد الأب من خلال صورة تجمعها وأخواتها بصحبة أبيهم النجم بروس ويلز.



بروس ويلز اثناء افطار على الدراجة

وكان استغل النجم العالمى بروس ويلز، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى فرض عزلة كاملة على أغلب دول العالم، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها، وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.

وفى مقطع فيديو نشرته تالولا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يمكن رؤية بروس ويلز وهو يمرر ماكينة الحلاقة على رأس ابنته ليقص شعرها بالكامل مثل الرجال، فيما بدت تالولا سعيدة بقصة شعرها الجديدة.