شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "قبل الأربعين" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" من تصوير آخر المشاهد يوم الخميس المقبل فى إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، والتى تجمع كل فريق العمل، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى.

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى".

وتعود الفنانة داليا مصطفى من خلال هذا الفيلم ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عامًا تقريبا.‏

وكان قد كشف الفنان إيهاب فهمى أنه يسعى من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير، وذلك فى إطار سيناريو الفيلم الذى يتعرض للعادات والتقاليد المصرية.