شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو يساند كريس إيفانز بعد اعتذاره عن فضيحة صوره العارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الضجة أثارها الممثل كريس إيفانز مؤخراً، وذلك بعدما تسبب بدون قصد منه فى نشر صورة عارية له أحرجته على السوشيال ميديا حيث ظهر على إنستجرام وفى الخلفية صور له لم ينتبه لها، ورغم اعتذاره عنها بعد ذلك مباشرة بعدما تفاجأ بأن الصور ورغم حذفه لها إلا أن هناك من التقطها ليتم تداولها بشكل كبير، لكن بقى الممثل الشهير متصدراً محركات البحث على جوجل بسبب تلك الصور.



ايفانز

الممثل مارك رافالو زميله في سلسلة أفلام "المنتقمون" والذى اشتهر بدور العملاق الأخضر هالك، حرص على دعمه من خلال تغريدة تناقلتها المواقع مثل موقع ew، حين أرسل له رسالة نصحه فيه بأن يخفف على نفسه وألا يشعر بالحرج جراء هذا الموقف.

من ناحية أخرى كشف النجم كريس إيفانز عن أنه رفض لعب دوره بفيلم كابتن أمريكا أكثر من مرة، وذلك بسبب أنه لم يكن مستعدا للتواجد تحت دائرة الضوء بلعبه لدور مهم بهذا الشكل.



مارك

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وأضاف كريس في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد جاء فيها أن رئيس شركة مارفيل كان صبورا، وهو من له الفضل فى إقناعه بلعب الدور موجها له التحية لأن إيمانه بأنه الأنسب للدور أوصله لما عليه الأن من شهرة.

وفى سياق آخر أكد موقع "Deadline" أن الممثل الأمريكى العالمى كريس إيفانز، في مفاوضات نهائية للعب دور طبيب الأسنان أورين سكريفيلو، في فيلم Little Shop of Horrors، الموسيقى الجديد، الذى ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، وسيقوم بـ إخراجه جريج بيرلانتى.

ويدور فيلم Little Shop of Horrors، حول بائع زهور، يجد فرصته فى النجاح والرومانسية بمساعدة نبات عملاق يأكل الإنسان ويطالب بتغذيته، جديد، إعادة إنتاج للنسخة التى طرحت عام 1960، الذى قام بـ إخراجه روجر كورمان، ثم تم تكييفه في فيلم 1986 من إخراج فرانك أوز وبطولة ريك مورانيس ​​ومارتن وفينسنت جاردينيا وجون كاندي، وبيل موراي الذي حقق ما يقرب من 39 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".