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عمر خورشيد يعلن التبرع بـ 25 سم من شعره لمستشفى سرطان الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد، تبرعه بجزء من شعره، لمستشفى سرطان الأطفال، حيث نشر عمر ، فيديو، عبر حسابه على "فيس بوك"، وهو يحمل جزء من شعره.

وعلق على الفيديو قائلا، "تم التبرع بـ 25 سم لمستشفى سرطان الأطفال .. أتمنى أكون السبب فى إسعاد طفل.. وأتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان"، وهو ما لقى استحسانا كبيرا من قبل متابعى عمر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفوا الخطوة بالإيجابية.

ورد "خورشيد" على أحد متابعيه، "اتبرعت بشعري علىشان يتعمل باروكة لطفل من مرضى السرطان في مستشفى "

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عمر خورشيد

 

وقبل عدة شهور، تعرضت زوجة عمر خورشيد لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، حيث  طالب عمر  متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني وابنته لتواجدهما فى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

وكتب عبر حسابه: "إذا سمحتم مراتي وبنتي محجوزين فى المستشفى بقالهم يومين.. أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو أي حاجة لو سمحت عينك جت على البوست.. ادعيلهم بالشفاء العاجل".

 

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