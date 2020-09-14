شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون تعلن زواجها: "اليوم رح ندخل حياة جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة الأردنية ديانا كرازون أن اليوم هو حفل زفافها، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.

ونشرت ديانا كرازون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمرى وعلقت قائلة، "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..

إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ " .

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وانهالت التعليقات على صورة ديانا من قبل مرتادي صفحتها ليهنئوها بهذا الحدث السعيد .