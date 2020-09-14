- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون تعلن زواجها: "اليوم رح ندخل حياة جديدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة الأردنية ديانا كرازون أن اليوم هو حفل زفافها، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.
ونشرت ديانا كرازون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمرى وعلقت قائلة، "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..
إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ " .
وانهالت التعليقات على صورة ديانا من قبل مرتادي صفحتها ليهنئوها بهذا الحدث السعيد .
ديانا وخطيبها
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرازون تعلن زواجها: "اليوم رح ندخل حياة جديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.