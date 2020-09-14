شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتعاقد رسمياً على تقديم مسلسل من 7 حلقات على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم أحمد فهمى رسمياً على بطولة مسلسل جديد من 7 حلقات للعرض على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، لينضم إلى نجوم المنصة الذين تم التعاقد معهم مؤخراً وعلى رأسهم أمير كرارة، حيث يبحث فهمى عن الفكرة التى يقدمها فى العمل دون اشتراط أن تكون كوميدية على أن يستقر عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويستأنف أحمد فهمى تصوير فيلمه الجديد دماغ عالية خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعديلات على الفكرة والسيناريو، وكذلك التحضيرات والبروفات بصحبة المخرج أحمد الحندى، حيث تم الانتهاء من تصوير بعض المشاهد مطلع العام قبل توقفه بسبب انشغال الثنائى بمسلسلهما الأخير "رجالة البيت" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

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دماغ عالية تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك فى بطولته روبى، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى فانتازاى ويجسد فهمى فيه شخصة شاب مستهتر يقوم والده باسناد ادارة مصنعه إلى شقيقه الأصغر.

وفى سياق آخر استقر فهمى بشكل كبير على سيناريو مسلسله الجديد ويحمل اسم "الكابيتانو" يكتبه أيمن الشايب، ويعد الأقرب من ضمن الذى عرضوا عليه خلال الفترة الماضية دون حسم عرضه فى رمضان 2020 أو 2021، ويستعد لعقد جلسات عمل مع مؤلف المسلسل لمعرفة الخطوط العريضة وتفاصيل الفكرة وكيفية تقديمها قبل الشروع فى عمليات التحضير.

و ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، قبل قرار إغلاق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا ما تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.