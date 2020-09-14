محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هنأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الفنان اللبناني وائل كفوري، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحتفل به اليوم 14 سبتمبر.
وكتب المسؤول عن صفحة الشركة بموقع التغريدات الشهير "تويتر": "بصوتك الرائع واحساسك الجميل تحكمت بالقلوب وسيطرت على مشاعر محبيك، من أسرة روتانا وكل المحبين إلى النجم وائل كفوري.. كل عام وأنت ملك الرومانسية".
جدير بالذكر أن يونيو الماضي، شهد إحياء وائل كفوري لحفل غنائي، على مسرح بدون جمهور، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم بثه عبر منصة شاهد VIP، تحت شعار مكملين معكم.
كانت هذه تفاصيل خبر "روتانا" تهنئ وائل كفوري بعيد ميلاده: "كل عام وأنت ملك الرومانسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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