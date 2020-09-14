ممثل سوري يهاجم خالد النبوي.. وعن نجوم مصر: أخلاقنا أحسن منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الممثل السوري يزن السيد، إنه لم يفتعل مشكلة مع الفنان خالد النبوي، في كواليس تصوير مسلسل "ممالك النار"، الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف يزن في حواره مع برنامج "زاجل" المعروض على إحدى القنوات الفضائية: "أنا ما عملت مشكلة مع خالد النبوي، النجومية مو إنك تكون نجم، النجومية بأخلاقك وبنفسيتك، كان بيفوت ما بيسلم، ويقوله أصله فايت بمود الشخصية، ما فهمت هل معنى انه في المود ما يسلم".

وتابع "عندي مشهد أنا وياه بنعمل بروفة اليوم وبكرة بنصور، تاني يوم بيجي حواراتي كلها متغيرة يقولولي أستاذ خالد طلب هيك، ضرب الفيوز تبعي، قلتله إذا بيصير في مرة غيرت حوار من الحوارات تبعي بتصير مشكلة، تاني مرة واحنا في التصوير أنا جاهز قالولي اتفضل على التصوير اجيت، فضلنا واقفين نص ساعة وعدى ساعة إلا ربع حتى وصلنا لساعة، قالولي بنستنى أستاذ خالد بيلبس وجه مش لابس ومد إيده بده يلبسوه، شلحت كل شيء هاتوا ماي وهاتوا شاي، ما صورت غير لما قررت اني أصور، نفسيته كتير سيئة، بحبه وبحترمه".

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وأكد يزن أن كل نجوم سوريا، لا يقومون بالأفعال التي قام بها الفنان خالد النبوي "اعطيني واحد بيعمل حركات هيك"، وبسؤاله هل يقارن نجومية سوريا بنجومية مصر، قال "أخلاقنا أحسن منهم، احنا كنجوم سوريا ما بنتعامل بتوقير، عندهم بطل العمل مستحيل تحكي معه وكارافان لحاله، وما بيسلم، بشبه سوريا ولبنان نفس الشيء".

"ممالك النار" تأليف محمد سليمان عبدالمالك وأحمد ندا، بطولة خالد النبوي، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، إخراج بيتر ويبر.