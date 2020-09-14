صور| نورهان تمارس الـ"يوجا" على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نورهان جمهورها بصورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت نورهان في الصور وهي تمارس رياضة "اليوجا" من أمام البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية. يُذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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