وفاة والدة الموسيقار شريف الوسيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن الموسيقار شريف الوسيمي عن وفاة والدته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر. وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بالسلامة انتقلت أمي وكل عمري أحلام مكيوي إلى رحمة الله تعالى، والله أرحم الراحمين". وكشف شريف عن تفاصيل الجنازة، مشيرًا أنه من المقرر تشييع جثمانها قبل صلاة الظهر، لدفنها في مدافن الأسرة بطريق الفيوم.

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