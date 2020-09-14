إنجي المقدم تنشر صورًا لها من مرحلة الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة لها، من المرحلة الجامعية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت إنجي على الصور: "في يوم من ذات الأيام في الجامعة". تنتظر إنجي المقدم عرض فيلمها "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

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