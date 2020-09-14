الليلة.. أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

يحل النجم أحمد حلمي ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، عبر شبكة قنواتDMC.
من المقرر أن يتحدث "حلمي" خلال الحلقة عن طفولته، ويكشف عن قصة حبه لزوجته النجمة منىزكي، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأبنائه، ويكشف عن كواليس أعماله والجديد لديه.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس يذاع يومي الإثنين والثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
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