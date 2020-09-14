بالصور.. المياه تغرق منزل مها أحمد.. والفنانة: مش عارفين إيه السبب

رنا صلاح الدين - تعرض منزل الفنانة المصرية مها أحمد للغرق بشكل كبير، بعد أن ملأته المياه، لكن الغريب في الأمر تصريح الفنانة بأنها لا تعرف سبب غرق منزلها بهذا الشكل.

الفنانة المصرية استعرضت تلفيات منزلها، من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

مها علقت على الأمر، بقولها: “بيتي غرق ماية ومش عارفين ايه السبب.. سترك يارب.. قدر الله وما شاء فعل”.

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وكانت الفنانة المصرية مها أحمد قد نجت مؤخرا من الموت في حادث سير خطير، على طريق الساحل الشمالى، حيث كانت تقضي أجازتها الصيفية هناك.

مها أحمد كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".