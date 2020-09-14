صورة بالأبيض والأسود.. شاهد طفولة آسر ياسين

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان آسر ياسين، عن صورة له وهو في مرحلة الطفولة وبالتحديد في عمر الثلاث سنوات.
وظهر آسر في الصورة بالأبيض والأسود، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وأنا عمري 3 سنين"، واستطاعت أن تنال إعجاب الكثير من متابعيه ومحبيه.
اسر ياسين
وكانت قد تعاقدت شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، مع المخرج المصري هادي الباجوري، من أجل إنتاج أكبر فيلم غنائي بطولة كل من الفنان آسر ياسين وروبي ومصطفى خاطر وماجد الكدواني وياسمين رئيس.
الفيلم يعيد التعاون بين روبي وآسر ياسين، بعد فيلم "الوعد"، الذي تم إنتاجه عام 2008، وشارك فيه كل من باسم سمرة وأحمد عزمي وغسان مسعود، قصة وحيد حامد وإخراج محمد ياسين.
وشارك آسر في السباق الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الكوميدي بـ"100 وش"، رفقة الفنانة المصرية نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.
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