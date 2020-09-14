بصورة مع عريسها.. ديانا كرازون تعلن موعد زفافها

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرازون جمهورها بصورة حديثة جمعتها بعريسها الإعلامي الأدرني معاذ العمري، معلنة عن موعد زفافهما.

الفنانة الأردنية كشفت أن حفل زفافها سيقام اليوم، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": " بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا".

وأضافت: "وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

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وتابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة".

يُذكر أن ديانا كرازون كانت قد احتفلت بخطبتها لمعاذ العمري في حفل عائلي فبراير الماضي، وفيه تألقت العروس بفستان أبيض مطرز بفصوص ذهبية، مع حزام ذهبي على الخصر، من توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie، وزاد من جمال إطلالتها وضعها تاج ذهبي على الرأس مع ترك شعرها منسدل بتموجات ناعمة.