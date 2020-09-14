إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تصريحاتها عن الحجاب.. وهذا أول تعليق لها

رنا صلاح الدين - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إحالة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني لتحقيق عاجل، بعد تصريحاتها في إحدى حلقات برنامجها عن الحجاب وغير المحجبات

رضوى الشربيني، قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

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وقد أحدثت هذه التصريحات ضجة واسعة، لتعود رضوى الشربيني وتوضح مقصدها، بقولها: "أنا غلطت أو أفورت في طريقة التعبير أو حاجة كنت عايزة أقولها عن المحجبات، لأنه كنت قابلت محجبات كتير أوي في الفترة دي، بيقولولي عايزين نقلع الحجاب عشان مش عارفين نخرج مع أزواجنا أو صحابنا مش محجبات وكده".

وأضافت: "فطلعت أشكر في المحجبات أوي، فحس غير المحجبات إنهم مش كويسين، أنا بعتذر جدا لو فهمتوا دا، ماحدش هيدخّل الجنة أو النار غير ربنا سبحانه وتعالى".

وتابعت: "ولكن كان قصدي أقول المحجبة عملت اللي عليها أكثر مني واللي مش محجبة، ودا مالهوش علاقة بأن غير المحجبة مش كويسة، وإلا أنا بقول على نفسي ست مش كويسة، وربنا اللي بيحكم مين يدخل الجنة والنار، أفورت أوي فيها وإتفرجت على الفيديو ولقيت ناس زعلانين وعندكم ألف حق الصراحة حقكم على راسي".