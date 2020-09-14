بعد وصول "بالبنط العريض" 100 مليون مشاهدة.. أيمن بهجت قمر: "كرم ربنا كبير"

رنا صلاح الدين - عبر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن سعادته البالغة بوصول عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي إلى 100 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للأخير بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب قمر تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" كرم ربنا كبير الف حمد والف شكر .. في تلات اسابيع وكام يوم ١٠٠ مليون مشاهدة".

ايمن بهجت قمر

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"بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان تامر حسني، ظهر من خلاله في أحد المطاعم يرقص مع العاملين على أغنية الفنان حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض".

أعاد الجسمي نشر المقطع، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ووجه رسالة لتامر، قائلا: "ربنا يسعدكم اكثر واكثر.. وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز #تامر_حسني #اختراع".