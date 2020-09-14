"السكوت جريمة".. رانيا يوسف تفضح المتحرشين على "تويتر"

رنا صلاح الدين - تواصل الفنانة رانيا يوسف، فضح المتحرشين من خلال حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت رانيا بنشر مجموعة من الصور التي وصفتهم بالمتحرشين، وعلقت عليهم من خلال حسابها لاشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"السكوت عن التحرش جريمه... ماتخافيش وافضحى متحرش".

رانيا يوسف

وكنت قد اعترفت رانيا يوسف، بأنها تعرضت للتحرش، مؤكدة أنها يوميًا تواجه التحرش اللفظي عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كتبت رانيا وقتها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام":"تعرضت للتحرش.. كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذ تخرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك العشرات او آلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح!

وأضافت:"انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي.. والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع".

وتابعت:"اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا.. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".