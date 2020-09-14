بالصور.. زوجة يوسف الشريف تحتفل بعيد ميلاده برومانسية شديدة

رنا صلاح الدين - احتفلت الكاتبة والإستايلست إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف برومانسية شديدة.

زوجة يوسف الشريف فاجأته باحتفال مميز في مكان رومانسي هادئ، ونشرت صور من الاحتفال، على حسابها بموقع "تويتر".

إنجي وجهت تهنئة خاصة لزوجها، بقولها: "كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك.. وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".

الفنان المصري أعاد نشر تويتة زوجته، على حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "أحلى احتفال وأحلى مفاجأة ربنا يخليكي ليا".

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وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد خضع مؤخرا لجلسة تصوير حديثة جمعته بزوجته الكاتبة والإستايلست إنجي علاء، بعدسة المصور كريم اليماني.

زوجة يوسف الشريف نشرت مجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد حازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

الشريف نشر صورة من الجلسة، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وتغزل في زوجته بمقطع من أغنية عمرو دياب "زي ما انتي".

الفنان المصري كتب: "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغاليه دي بنت الأصول.. مستحيل اقبل في حقك أي كلمة.. انتي اعلى منهم فوق انتي نجمه.. واللي يسألني عليكي بقول دي نعمه مستحيل اوصف جمالك مهما اقول".