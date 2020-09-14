أحمد السقا يتذكر طفولة ابنه ياسين بهذه الصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: استعاد الفنان المصري أحمد السقا ذكرياته مع ابنه ياسين من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث نسر صورة قديمة جمعتهما وبدا فيها الأخير طفلاً في الأشهر الأولى من عمره.

وذكر الممثل في التعليق أن الصورة التقطت له في مرحلة تصوير فيلم “مافيا” حيث كتب: “من فيلم مافيا ربنا يحرسك و يحفظك”. وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين قارنوا بين شكله وشكل ابنه في الماضي وراهناً. ورأى بعضهم أن الممثل لم يتغير كثيراً فيما أشار آخرون إلى أنه احتفظ بالملامح نفسها لكن شكله أصبح أكثر نضجاً.

ويشار إلى أن السقا شارك جمهوره أخيراً صورة له كشفت مهارته في ركوب الخيل والقفز بها من فوق الحواجز المرتفعة.

وفي هذا السياق نشر على حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة له وهو يقفز فوق أحد الحواجز العالية والصعبة وأرفقها بالتعليق: “ما شاء الله. حصاني العزيز”. كما نشر ابنه ياسين على حسابه الخاص على التطبيق صورة التقطت له في ميدان الخيل من دون أي تعليق.