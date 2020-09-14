بالصور – طبيب يكشف خضوع أحمد سعد لعمليات تجميل في الوجه

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ أحد أطباء التجميل جمهور الفنان أحمد سعد بالإعلان عن مجموعة صور خاصة تكشف خضوعه لعملية تجميل مؤخراً.
ونشرت صفحة خاصة لخبير تجميل عبر تطبيق انستغرام مجموعة من الصور التي كشف فيها المناطق التي تم إجراء التجميل فيها مع وضع الصور بجوار نفس اللقطة التي التقطها الطبيب قبل إجراء الجراحة بنفس الكادر.
وأوضح طبيب التجميل خطوات نحت وجه الرجال مع الفيلر لتعزيز السمات الذكورية القوي، حسب تعبيره.
ونالت الصور تفاعلاً كبيراً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أيد عدد كبير من جمهور سعد اللوك الجديد والتغييرات التي حدثت في وجهه والتي سبقه عليها النجم تامر حسني، بينما عارضها آخرون مؤكدين أن الشكل القديم أفضل.
وكان سعد قد شوق جمهوره بمقطع فيديو جديد وهو يغنى أحدث أغانيه “بصرة ” من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وعلق عليه بقوله: “إن شاء الله تسمعوها يوم الاثنين القادم.. بصرة”.
يذكر أن سعد قد أعلن خطوبته لعارضة الأزياء علياء بسيوني في شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث نشر صورة ومقطع فيديو قصيراً عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على “إنستغرام”، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيبته علياء بسيوني، ليعلن بعد ذلك أن زواجه سوف يكون قريباً.
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