الموت يفجع علي ربيع: “سلملي على أبويا”

متابعة بتجـــــــــــرد: فجع الموت أمس، نجم “مسرح مصر”، الفنان علي ربيع، حيث نشر على خاصية القصص المصورة الملحقة بحساب الخاص على “إنستغرام”، صورة لعمه الذي توفي بشكل مفاجئ.

وكتب على الصورة قائلا:” البقاء لله توفي عمي في الجنة إن شاء الله، سلملي على أبويا هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة”.

يذكر أن علي ربيع يواصل تصوير فيلمه الجديد “الخطة العامية” حيث لم يتبق سوى مشهد واحد فقط للانتهاء من تصوير الفيلم كاملاً، وينتظر ربيع تحديد موعد آخر يوم تصوير بالتنسيق مع المخرج معتز التوني، خاصة أنه مشغول حاليا بعرض مسرحيته “صباحية مباركة” من إخراج النجم أشرف عبد الباقي، ويجمع المشهد المتبقى النجوم علي ربيع ومحمد عبد الرحمن “توتا” وعمرو عبد الجليل وغادة عادل.

Advertisements

وتدور أحداث فيلم “الخطة العامية” في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد من المفارقات الكوميدية.

من ناحية أخرى، يواصل علي ربيع حالياً تقديم مسرحيته الجديدة “صباحية مباركة” بمشاركة أوس أوس أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتي، وهو العرض الذي يخرجه الفنان أشرف عبد الباقي، والذي تم افتتاحه بعد عيد الأضحى المبارك ويشارك في بطولته سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود.

وعرض لعلي ربيع مسلسل “عمر ودياب” في موسم رمضان الماضي، مع الفنان مصطفى خاطر وإخراج معتز التوني تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمي.