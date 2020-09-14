بالصور – محمود العسيلي يسخر من نفسه!

متابعة بتجــــــــــــرد: سخر الفنان محمود العسيلي، من عدم التزامه بممارسة التمرينات الريضية والذهاب إلى صالة الجيم لإنقاص وزنه، حيث نشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة له، من داخل سيارته، ظهر فيها بإطلالة صيفية وعلق ساخراً: “هزرنا كتير ولعبنا كتير .. نركز شوية بقى، دي جملتي كل شتا وأنا راجع أتمرن.. نفسي مره أبقى قد كلمتي في الموضوع دا”.

وكان العسيلي قد حقق نجاحاً كبيراً في كليب “اختراع” الذي شارك في غنائه مع النجم تامر حسني، وحقق نسبة مشاهدة وصلت إلى 17 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 آب (أغسطس).

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية “اختراع” لتامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم تامر الجديد، والذي يحمل اسم “خليك فولاذي” وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.