غرق منزل الفنانة مها أحمد.. ومتابعون: "حد عاملكم سحر"

الخليج 365الإثنين 2020/9/14 01:26 م بتوقيت أبوظبي
نشرت الفنانة المصرية مها أحمد صوراً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" لغرق منزلها بالمياه.
وأظهرت الصور الأضرار التي لحقت بأرضية المنزل بعد غمرها بالمياه، وعلّقت مها على الصورة قائلة: "بيتي غرق مايه ومش عارفين إيه السبب.. سترك يا رب".
ولاحقاً، علقت مها أحمد على التدوينة: "سترك يا رب وقدر الله وما شاء فعل".
وعلّقت الإعلامية دعاء فاروق على الصور قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. متزعليش نفسك يا مها معلش خد الشر وراح"، فيما علّق حساب باسم "shirhan-s": "واضح إنكم محسودين أو حد عامل لكم سحر مع الأسف".
وقبل أيام، كشفت مها عن نجاتها من حادث سير على طريق الساحل الشمالي.
وكتبت عبر حسابها في "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء، كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني، الحمد لله".
مها أحمد هي زوجة الفنان مجدي كامل، ومن أبرز أفلامها "الباشا تلميذ"، و"لخمة راس"، و"بحبك وبموت فيك".
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