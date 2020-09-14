خالد سامي.. معاناة صحية تتفاقم مع كورونا

شهدت الحالة الصحية الفنان السعودي خالد سامي، تدهورا جديدا حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بالعناية المركزة، الأحد.

وقال الملحن فهد العبد الله إن الفنان خالد سامي انتقل للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان معزولًا بمنزله تمامًا لضعف مناعته، مشيرا إلى أن علاجه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.

وأوضح فهد العبد الله عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءًا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كورونا.. دعواتكم يا أحِبَّة لمن لا يكره أحدًا ومحب لكل الناس فهو بأمسّ حاجة لدعواتكم".



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يذكر أن الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلويا، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، وأن الديوان الملكي سيتحمل جزءاً من تكاليف العلاج، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.

وخالد سامي هو أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، كما سبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلا ومنتجاً. وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بالولايات المتحدة.

وقدم سامي عددا من المسرحيات مثل "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلاً عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل "بوابة المتولي" و"طاش ما طاش" و"عائلة أبو رويشد"، و"أبو العصافير".