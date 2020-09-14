تصريحات نارية بين محمد رمضان والفيشاوي.. "نمبر 2" تشعل "خناقة"

علَّق الفنان محمد رمضان على اعتزام الممثل أحمد الفيشاوي طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "نمبر 2"، للسخرية من أغنيته الشهيرة والمثيرة للجدل "نمبر 1".

وقال رمضان في حوار مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "مفيش حد يعرف يتريق.. نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال في العالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1".

ووجه رمضان رسالة للفيشاوي بمناسبة الأغنية الجديدة قائلاً: "ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شيء عظيم".





وحول مدى منافسة أحمد الفيشاوي له بهذه الأغنية، قال رمضان: "إزاي ينافسني، وهو بيقول على نفسه نمبر 2، واعتراف رسمي أمام العالم كله".

وأعلن الفيشاوي منذ أيام استعداده لطرح أغنية راب جديدة بعنوان "نمبر 2"، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة.

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وكشف في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أن أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها قريبا من إخراجه تعد إسقاطاً واضحاً على أغنية "نمبر 1" وسخرية تامة منه.





وأشار إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وفكرة الرد الكوميدي بأغاني الراب ليست جديدة، بل هي موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتابع أنه سيطرح بعد "نمبر 2" أغنيتين، ومن ثم ألبوماً غنائياً، والأغنية من كلمات "تي" T وألحان وزة.

وطرح رمضان مؤخراً أغنية "يا حبيبي" التي صورها في مدينة دبي، بالتعاون مع مغني الهيب هوب العالمي ميتر جيمس، وحققت نجاحاً كبيراً.



