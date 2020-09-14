صور| هكذا احتفلت إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، الموافق اليوم 14 سبتمبر.

ونشرت إنجي صورًا تجمعهما، من الاحتفال، التي فضلت أن يكون في جو رومانسي ما بين الشموع والبحر، عبر حسابها بموقع "تويتر".

علقت إنجي على الصور: "كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي، عقبال سنين جاية كتير وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك، وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".

كانت السيناريست إنجي علاء فاجئت جمهورها بظهورها في أحد مشاهد مسلسل "النهاية"، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف، الذي عرض رمضان الماضي.