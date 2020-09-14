محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، الموافق اليوم 14 سبتمبر.
ونشرت إنجي صورًا تجمعهما، من الاحتفال، التي فضلت أن يكون في جو رومانسي ما بين الشموع والبحر، عبر حسابها بموقع "تويتر".
علقت إنجي على الصور: "كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي، عقبال سنين جاية كتير وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك، وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".
كانت السيناريست إنجي علاء فاجئت جمهورها بظهورها في أحد مشاهد مسلسل "النهاية"، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف، الذي عرض رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هكذا احتفلت إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.