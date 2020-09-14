أحمد جمال سعيد يحتفل بعد زواجه: "بحبك يا أم يحيى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد جمال سعيد بعيد زواجه الثامن، أمس.

ونشر "جمال" صور مجمعة في إطار واحد تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق أحمد على الصورة : "8 سنين جواز، ربنا يحفظك ويصونك ويخليكي ويكرمك ويباركلك ويراضيكي علي كل صبر وحب وعطاء وتضحية ومحبة، وخير عملتيه معايا، ربنا يقدرني ويديني العمر اللي اقدر اعوضك بيه يارب، بحبك يا أم يحيى".

يُذكر أن أخر ظهور لأحمد جمال سعيد كان دور "عمرو" في مسلسل "ونحب تاني ليه". كما ينشغل حاليًّا بتصوير دوره في فيلم "قبل الأربعين"، ومسلسل "شارع 9".