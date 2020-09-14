ديانا كرزون تحتفل بزفافها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، متابعي حسابها على انستجرام، بصورة تجمعها بخطيبها الإعلامي معاذ العمري، قبل ساعات من حفل زفافهما.

وعلقت ديانا "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا، وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة".

جدير بالذكر أن ديانا كانت احتفلت بخطبتها فبراير الماضي.