لقد وصفني بـ”القرد القذر”.. نيمار يأسف لأنه لم يسدد اللكمة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 17 دقيقة

بعد حادثة طرده من الكلاسيكو الفرنسي الذي جمع باريس سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، أثارت تغريدة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا غلى موقع تويتر، ضجة وماجأة لدى متابغيه.

فقد غرد نيمار عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه”، في إشارة إلى ألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا.

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ونال النجم البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة (90+9)، بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء نيمار على غونزاليس بضربه على رأسه.

وزعم اللاعب البرازيلي، أن غونزاليس وجه إليه عبارات عنصرية ووصفه بـ”القرد القذر” و”الأسود الملعون”، وفقا لما نقلته قناة “تيليفوت” الفرنسية.

إلا أن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لمارسيليا، نفى كل مزاعم نيمار.

وانتهت المباراة التي شهدت أيضا طرد لايفين كورزاوا، ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، وجوردان أمافي، وداريو بينيديتو من مارسليا، بفوز الأخير بهدف نظيف، حمل توقيع فلوران توفين، في الدقيقة 31.