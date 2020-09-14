بيرين سات في الصدارة بـ”العطية”

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّرت النجمة التركية ​بيرين سات​ نسب المشاهدة، بمسلسلها الجديد “​العطية​” أو “The Gift”، عالمياً، عبر إحدى منصات الإنترنت.

كما حصل المسلسل على المركز الثامن في القائمة، لينافس مسلسلات عالمية ومنها “​Lucifer​”، الذي يحظى بشعبية واسعة وكبيرة في العالم، وحصل المسلسل أيضاً على الأكثر مشاهدة في ​لبنان​.

وأشاد الكثيرون بإختيارات بيرين الفنية، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الممثلات بإختياراتها، وقد إنتظرت سنتين من بعد مسلسل “​السلطانة كوسيم​” لتأتي بمسلسل “العطية”، وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل، والذي بصدد تصويره، على النسب ذاتها والنجاح ذاته.

يُذكر أن الموسم الأول من المسلسل تصدّر قائمة المسلسلات التركية الأكثر متابعة خلال عام 2019، عل الرغم من أنه لم يُعرض سوى في آخر 4 أيام من العام، أي بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، فيما صدرت القائمة بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير عام 2020.